Нападающий «Ростова» Голенков: «У многих команд в матчах с нами со скамейки кричат: «Стой, стой!»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков поделился мнением об использовании командами прессинга в матчах против южан.
Футболист согласился с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным, который ранее заявлял, что соперники его команды тратят на прессинг слишком много сил.
«Да, у многих команд в матчах с нами со скамейки кричат: «Стой, стой!» — приводит слова Голенкова Metaratings.
Также Голенков выразил мнение, что короткие розыгрыши ростовчан через своего вратаря приносят гораздо больше пользы, нежели вреда.
В 16 турах РПЛ «Ростов» набрал 20 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице.
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