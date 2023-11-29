Нападающий «Ростова» Голенков: «У многих команд в матчах с нами со скамейки кричат: «Стой, стой!»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков поделился мнением об использовании командами прессинга в матчах против южан.

Футболист согласился с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным, который ранее заявлял, что соперники его команды тратят на прессинг слишком много сил.

«Да, у многих команд в матчах с нами со скамейки кричат: «Стой, стой!» — приводит слова Голенкова Metaratings.

Также Голенков выразил мнение, что короткие розыгрыши ростовчан через своего вратаря приносят гораздо больше пользы, нежели вреда.

В 16 турах РПЛ «Ростов» набрал 20 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице.