Голенков: «В плане единоборств Дзюба — лучший»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

24-летний футболист отметил умение Дзюбы вести единоборства. По мнению Голенкова, в этом компоненте 35-летний нападающий продолжает прогрессировать.

«В плане единоборств он лучший и только становится лучше с возрастом за счёт опыта. В физическом плане – я бы не сказал, что он и раньше давал большой объём», — цитирует Голенкова Metaratings.

А текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 18 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. После 16 туров РПЛ «железнодорожники» занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.