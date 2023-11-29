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Агент: «У «Пари НН» есть опция выкупа Карапузова»

29 Ноября 2023 • 15:56 Комментировать
Пари НН
...
Урал
02.12 19:30

Роман Орещук, агент полузащитника «Динамо» Владислава Карапузова, выступающего сейчас на правах аренды за «Пари НН», высказался о будущем своего клиента.

По словам Орещука, нижегородский клуб выкупит Карапузова, если 23-летний футболист выполнит определённое условие.

«У «Пари НН» есть опция выкупа Карапузова. На сегодняшний день его полностью всё устраивает: шикарный коллектив, тренерский штаб», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Карапузов провёл за «Пари НН» 15 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 700 тысяч евро.

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