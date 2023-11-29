Мор: «Пари НН» показывает самый незрелищный футбол в РПЛ»

Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор ответил на вопрос о команде РПЛ, которая играет в самый незрелищный футбол.

«Команда, которая показывает самый незрелищный футбол в РПЛ, — «Пари НН». Футбол Нижнего Новгорода заточен на то, чтобы в первую очередь не пропустить, обороняться большими силами», — приводит слова Мора Legalbet.

В настоящий момент нижегородский клуб занимает девятую строчку в Российской премьер-лиге, сумев набрать 21 очко в 16 турах.

Следующим соперником «Пари НН» станет «Урал». Игра состоится в субботу, 2 декабря, и должна будет стартовать в 19:30 по столичному времени.