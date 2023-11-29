Акинфеев: «Матчи ЦСКА – «Спартак» — это бренд российского футбола»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился комментарием о дерби против «Спартака».

«Матчи ЦСКА – «Спартак» — это бренд российского футбола, как бы кто сейчас ни говорил про другие матчи с другой командой. Но ЦСКА — «Спартак» будет особняком еще долгие-долгие годы», — заявил Акинфеев на YouTube-канале «Вышли!».

Напомним, в первом круге текущего сезона Российской премьер-лиги «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 2:2. Ответная игра между командами пройдет в марте следующего года в рамках 21-го тура.

По итогам 16 сыгранных матчей «красно-белые» занимают четвертое место в чемпионате России, «армейцы» — шестое.