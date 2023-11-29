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Голенков — о Комличенко: «У нас уважительные партнёрские отношения»

29 Ноября 2023 • 15:26 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ростов
03.12 14:00

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал об отношениях со своим партнёром по линии атаки южан Николаем Комличенко.

«Хорошие, уважительные партнёрские отношения. Не скажу, что мы дружим, но у нас здоровая конкуренция», — приводит слова Голенкова Metaratings.

Футболист отметил, что для того, чтобы выиграть конкуренцию, необходимо себя проявлять не только на тренировках, но и в матчах.

В текущем сезоне Голенков провёл за «Ростов» 21 матч, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. На счету Комличенко четыре гола и три передачи в 16 встречах.

После 16 туров РПЛ «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 20 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Николай Комличенко Егор Голенков ещё теги

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