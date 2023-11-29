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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская не считает, что интрига в РПЛ умерла

29 Ноября 2023 • 15:14 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
03.12 16:30

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась комментарием о чемпионской гонке в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«После того как «Зенит» вышел на первое место, многие говорят, что интрига умерла. Я считаю, что это не так, но на пути к этому. «Краснодар» наберется опыта и станет чемпионом, но, может быть, не в этом году», — приводит слова Смородской Metaratings.

В 16 турах «Зенит» набрал 33 очка и возглавляет таблицу чемпионата России. «Краснодар» располагается на второй позиции, имея в своем активе 32 балла.

В ближайшем туре РПЛ подопечные Сергея Семака будут гостить у «Локомотива», а «быки» дома примут «Оренбург».

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Зенит Краснодар Ольга Смородская ещё теги

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