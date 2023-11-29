Энрикес: «Несмотря на то, что мы не проиграли «Локомотиву», есть ощущение, словно остались без победы»

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес поделился мнением о матче 1/4 финала Кубка России против «Локомотива» (2:2).

Напомним, калининградская команда упустила победу в концовке встречи, пропустив гол от Тимура Сулейманова в компенсированное время.

«Несмотря на то, что мы не проиграли «Локомотиву», но ощущение, словно остались без победы. Сейчас приоритетная цель улучшить результаты в чемпионате. Это сейчас нас больше всего беспокоит», — цитирует Энрикеса Metaratings.

После 16 туров РПЛ «Балтика» расположилась на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. Свой следующий матч калининградцы проведут 2 декабря против «Факела».