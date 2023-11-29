Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Энрикес: «Несмотря на то, что мы не проиграли «Локомотиву», есть ощущение, словно остались без победы»

29 Ноября 2023 • 15:10 Комментировать
Балтика
2:2
Локомотив Москва

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес поделился мнением о матче 1/4 финала Кубка России против «Локомотива» (2:2).

Напомним, калининградская команда упустила победу в концовке встречи, пропустив гол от Тимура Сулейманова в компенсированное время.

«Несмотря на то, что мы не проиграли «Локомотиву», но ощущение, словно остались без победы. Сейчас приоритетная цель улучшить результаты в чемпионате. Это сейчас нас больше всего беспокоит», — цитирует Энрикеса Metaratings.

После 16 туров РПЛ «Балтика» расположилась на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. Свой следующий матч калининградцы проведут 2 декабря против «Факела».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Балтика Анхело Энрикес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Ноября
15:10
Энрикес: «Несмотря на то, что мы не проиграли «Локомотиву», есть ощущение, словно остались без победы»
10:17
Билялетдинов: «Ничья в гостях на тяжёлом поле — хороший результат для «Локомотива»
09:45
Игрок «Локомотива» Морозов — о матче с «Балтикой»: «Считаю, что ничья — закономерный результат»
28 Ноября
23:17
Агент: Сулейманову действительно осталось отметиться одним результативным действием для активации выкупа
23:00
Голкипер «Локомотива» Гилерме: Считаю, что мы сами виноваты в том, что во втором тайме стало сложно
22:21
Дмитрий Баринов: У нас какая-то проблема — мы плохо начинаем вторые таймы
21:37
Наумов: «Так нельзя выходить на второй тайм, как это сделал «Локомотив»
21:17
Булыкин: «Локомотив» должен быть доволен ничьей с «Балтикой»
21:07
Тимур Сулейманов обратился к болельщикам после дубля в ворота «Балтики»
21:05
«Начинают сильно нервничать, когда им забивают» - Булыкин назвал проблему «Локомотива» в последних играх
20:57
Смородская: Может быть, «Локомотив» не хочет играть Кубок России дальше
20:52
Мор прокомментировал ничью «Балтики» и «Локомотива» в Кубке России
20:45
Гуренко: «Локомотив» хотел победить «Балтику» малыми силами»
20:40
Игнашевич: «Конечно, элемент разочарования присутствует»
20:34
Галактионов: «Позитив после того, как мы забили на последней минуте, он присутствует»
20:26
Аванесян: «Верили в перерыве, что можем перевернуть игру после счёта 0:1»
20:18
Сулейманов оформил первый дубль за «Локомотив»
19:45
«Балтика» за несколько минут перевернула ход матча с «Локомотивом», забив два гола 1
19:41
Сулейманову осталось два голевых действия, чтобы его выкупил «Локомотив»
19:04
«Балтика» провела седьмой подряд тайм без забитых голов
18:38
«Локомотив» забыл два гола подряд в матче с «Балтикой», один - засчитали
18:20
Галактионов: «По-хорошему, по-спортивному злые на себя»
18:13
Игнашевич: «Надеемся подготовить ребят через эту игру к матчу в Воронеже»
18:11
​Названа причина отсутствия Дзюбы в заявке «Локомотива»
17:45
«Балтика» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
17:23
Ворота «Балтики» и «Локомотива» будут защищать два вратаря-ветерана
17:18
Гилерме — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Балтикой»
17:17
«Балтика» назвала состав на матч с «Локомотивом», Джанаев и Жиров – в основе
15:34
​РФС продуманнее РПЛ - в Калининграде есть красный мяч
15:27
​Смородская уверена, что «Локомотив» без проблем пройдёт «Балтику»
13:52
Гаджиев: «Между «Локомотивом» и «Балтикой» нет слишком большой разницы»
13:32
Петрушин: «У «Динамо» много шансов, чтобы завтра победить «Зенит»
02:00
Балтика - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн
27 Ноября
20:40
Булыкин воздержался называть «Локомотив» фаворитом матча с «Балтикой»
13:30
Балтика — Локомотив Москва: актуальная ставка и прогноз на матч Кубка России — 28 ноября 2023
12:53
Кукуян рассудит кубковый матч между «Динамо» и «Зенитом» - другие назначения
25 Ноября
23:00
Агроном «Балтики» — о погодных условиях на матче: «Руководство «Спартака» меня поблагодарило»
09 Ноября
19:59
​Обнародовано расписание первых матчей плей-офф Кубка России
03 Ноября
21:47
Руслан Нигматуллин: «Противостояние Игнашевича и «Локомотива» - это интересно»
18:17
Наумов: «Балтика – кубковая команда, «Локомотиву» легко не будет»
17:30
Пономарёв: «Динамо» может пройти «Зенит», а «Балтика» - «Локомотив»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Ноября
15:40 · Россия. Премьер-лига
Овчинников: «Краснодар» сломался эмоционально»
15:36 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев: «Матчи ЦСКА – «Спартак» — это бренд российского футбола»
15:32 · Кубок России
«Оренбург» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
15:27 · Кубок России
В «Спартаке» рассказали, почему некоторые игроки пропустят матч с «Оренбургом»
15:26 · Россия. Премьер-лига
Голенков — о Комличенко: «У нас уважительные партнёрские отношения»
15:14 · Россия. Премьер-лига
Смородская не считает, что интрига в РПЛ умерла
15:10 · Россия. Премьер-лига
Энрикес: «Несмотря на то, что мы не проиграли «Локомотиву», есть ощущение, словно остались без победы»
15:06 · Кубок России
Соболев и Бонгонда — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Оренбургом»
14:50 · Кубок России
Сенников: «По подбору футболистов «Зенит» лучше «Динамо», но неизвестно, какая будет мотивация»
14:37 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Пожалел об уходе из «Эвертона»
14:30 · Кубок России
Силкин: «Зенит» чувствует себя обиженным» эксклюзив
14:16 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Балтики» Сото: «Матч со «Спартаком» был самым странным в моей жизни»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «Мы обсуждали с Абаскалем моё игровое время, чувствую сейчас себя более уверенно»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин оценил результат «Динамо» в первой половине сезона
13:45 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Если Абаскаля не уволят до зимней паузы, «Спартак» не будет претендовать на медали» 3
Все новости
Рекомендуем