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Билялетдинов: «Пожалел об уходе из «Эвертона»

29 Ноября 2023 • 14:37 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Эвертон
02.12 20:30

Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов признался, что пожалел о своём уходе из английского клуба в январе 2012 года. Напомним, тогда футболист перешёл в московский «Спартак».

«С годами понял, что пожалел о переходе из «Эвертона». Но не пожалел, что перешёл в московский клуб. Всё-таки серебряную медаль получил в составе «красно-белых». Не думаю, что если бы остался в Англии, всё сложилось бы намного лучше», — приводит слова Билялетдинова Sport24.

Напомним, Билялетдинов выступал за «Эвертон» в период с 2009 по 2012 год. В общей сложности в составе «ирисок» россиянин провёл 77 матчей, в которых забил девять голов и отдал 12 результативных передач. После ухода из английского клуба в карьере Билялетдинова были «Спартак», «Анжи», «Торпедо» и «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Динияр Билялетдинов

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