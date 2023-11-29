Билялетдинов: «Пожалел об уходе из «Эвертона»

Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов признался, что пожалел о своём уходе из английского клуба в январе 2012 года. Напомним, тогда футболист перешёл в московский «Спартак».

«С годами понял, что пожалел о переходе из «Эвертона». Но не пожалел, что перешёл в московский клуб. Всё-таки серебряную медаль получил в составе «красно-белых». Не думаю, что если бы остался в Англии, всё сложилось бы намного лучше», — приводит слова Билялетдинова Sport24.

Напомним, Билялетдинов выступал за «Эвертон» в период с 2009 по 2012 год. В общей сложности в составе «ирисок» россиянин провёл 77 матчей, в которых забил девять голов и отдал 12 результативных передач. После ухода из английского клуба в карьере Билялетдинова были «Спартак», «Анжи», «Торпедо» и «Рубин».