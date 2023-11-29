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Игрок «Балтики» Сото: «Матч со «Спартаком» был самым странным в моей жизни»

29 Ноября 2023 • 14:16 Комментировать
Факел
...
Балтика
02.12 14:00

Защитник «Балтики» Гильермо Сото поделился мнением о матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2), который проходил в непростых погодных условиях, так как на протяжении всей встречи шёл снег.

Чилийский футболист признался, что ему было некомфортно играть в таких условиях, назвав прошедший матч самым странным в своей жизни.

«Матч со «Спартаком» был самым странным в моей жизни. Температура была экстремальной. Я никогда не играл в подобных условиях, и это очень непросто. На поле сложнее передвигаться, тяжелее отдать пас», — цитирует Сото Metaratings.

После 16 туров РПЛ «Балтика», набравшая 12 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч калининградская команда проведёт 2 декабря против «Факела».

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Спартак Москва Балтика Гильермо Сото ещё теги

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