Игрок «Балтики» Сото: «Матч со «Спартаком» был самым странным в моей жизни»

Защитник «Балтики» Гильермо Сото поделился мнением о матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2), который проходил в непростых погодных условиях, так как на протяжении всей встречи шёл снег.

Чилийский футболист признался, что ему было некомфортно играть в таких условиях, назвав прошедший матч самым странным в своей жизни.

«Матч со «Спартаком» был самым странным в моей жизни. Температура была экстремальной. Я никогда не играл в подобных условиях, и это очень непросто. На поле сложнее передвигаться, тяжелее отдать пас», — цитирует Сото Metaratings.

После 16 туров РПЛ «Балтика», набравшая 12 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч калининградская команда проведёт 2 декабря против «Факела».