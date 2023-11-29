Зиньковский: «Мы обсуждали с Абаскалем моё игровое время, чувствую сейчас себя более уверенно»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о своём игровом времени в нынешнем сезоне.

По словам футболиста, сейчас он чувствует себя в команде более уверенно, так как стал проводить больше игрового времени на поле.

«Я стал чаще играть? Мы обсуждали с Абаскалем моё игровое время и перед началом чемпионата, и уже по ходу сезона. У нас немного поменялась схема, уже матчей пять так провели», — приводит слова Зиньковского Sport24.

В текущем сезоне 27-летний Зиньковский провёл за «Спартак» 21 матч, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В составе «красно-белых» полузащитник выступает с лета 2022 года.