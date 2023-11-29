Тюкавин оценил результат «Динамо» в первой половине сезона

Лидер атакующей линии московского «Динамо» Константин Тюкавин оценил выступление команды в первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Много побед упустили в концовках. В целом третье место - нормальный результат. Что касается меня, то хочется больше забивать и отдавать, помогая команде побеждать и быть наверху», - передает слова нападающего клубная пресс-служба «бело-голубых».

После 16 туров чемпионата России «Динамо» набрало 28 очков и идет на третьем месте, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков. В следующем матче РПЛ подопечные Марцела Лички встретятся с казанским «Рубином».