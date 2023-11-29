Билялетдинов: «Оснований увольнять Галактионова точно нет»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о работе наставника московской команды Михаила Галактионова.

Напомним, вчера, 28 ноября, «железнодорожники» сыграли вничью с «Балтикой» (2:2) в матче 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ). По словам Билялетдинова, оснований отправлять Галактионова в отставку у клуба сейчас нет никаких.

«Пусть Галактионов работает в «Локомотиве». Вчера команда отыгралась на последних минутах. Видно, что у «Локомотива» есть характер», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

После 16 туров РПЛ «Локомотив» расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. Свой следующий матч «красно-зелёные» проведут 3 декабря против «Зенита».