Сёмин выбрал фаворита в номинации на премию «Первая пятёрка»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин выбрал своего фаворита в номинации на премию «Первая пятёрка».

«Премию я бы отдал Тюкавину. Константин обладает всеми качествами, чтобы решать исход матча. У него есть сила, понимание игры, хорошо себя чувствует внутри штрафной площади», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Тюкавин является воспитанником футбольной академии «бело-голубых». В текущем сезон Константин принял участие в 20 поединках во всех турнирах, записав на свой счет восемь забитых мячей и пять голевых передач.

Тюкавин и Карпукас - в списке номинантов на премию «Первая пятёрка»