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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гуренко: «Гонка за медали в РПЛ только начинается»

29 Ноября 2023 • 12:42 Комментировать

Экс-футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко высказался относительно борьбы за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Позиция «Зенита» не удивляет. Не думаю, что «Краснодар» выпадет из борьбы. Впереди еще полсезона. Ровно чемпионат никто не пройдет. Все будут терять очки. Гонка за медали только начинается», - приводит слова Гуренко «РБ Спорт».

После 16 сыгранных туров чемпионата России «Зенит» набрал 33 балла и занимает первое место в турнирной таблице. «Краснодар» имеет на одно очко меньше и находится на второй строчке. Топ-3 замыкает московское «Динамо» (28). 

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