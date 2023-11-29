Гуренко: «Гонка за медали в РПЛ только начинается»

Экс-футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко высказался относительно борьбы за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Позиция «Зенита» не удивляет. Не думаю, что «Краснодар» выпадет из борьбы. Впереди еще полсезона. Ровно чемпионат никто не пройдет. Все будут терять очки. Гонка за медали только начинается», - приводит слова Гуренко «РБ Спорт».

После 16 сыгранных туров чемпионата России «Зенит» набрал 33 балла и занимает первое место в турнирной таблице. «Краснодар» имеет на одно очко меньше и находится на второй строчке. Топ-3 замыкает московское «Динамо» (28).