Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медведев - о контракте: «Всё зависит от «Ростова»

29 Ноября 2023 • 12:31 Комментировать

Страж ворот «Ростова» Никита Медведев высказался касательно своего истекающего контракта с клубом.

«У меня контракт ещё на полгода. Моё дело - выходить, тренироваться, играть. Дальше уже всё зависит от клуба. Мыслей об этом нет. Дай бог, всё получится. Я очень счастлив в «Ростове», - приводит слова голкипера «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Медведев сыграл всего один поединок в составе «жёлто-синих». «Ростов» не лучшим образом провел первый круг чемпионата страны. Подопечные Валерия Карпина набрали 20 баллов после 16 туров и занимают десятое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Никита Медведев
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Ноября
12:42 · Россия. Премьер-лига
Гуренко: «Гонка за медали в РПЛ только начинается»
12:31 · Россия. Премьер-лига
Медведев - о контракте: «Всё зависит от «Ростова»
12:28 · Россия. Премьер-лига
Сото: Мы доверяем Игнашевичу
12:05 · Кубок России
Парфёнов: «Дома «Оренбург» опасен — кто забьёт первый, тот и победит»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин и Карпукас - в списке номинантов на премию «Первая пятёрка»
11:48 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Задача ЦСКА — усилить скамейку»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Черчесов высказался о своём будущем
11:30 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Мы работаем над переходом Хорди Томпсона»
11:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Рахмановича: «Пока мы не думаем о трансферах»
11:09 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» отреагировал на новость об инфаркте у Боярского
11:00 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Ожидаю, что уже скоро Сперцян будет играть в одном из больших клубов Европы»
10:48 · Россия. Премьер-лига
Баринов высказал мнение о матче с «Зенитом»
10:46 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, почему Тюкавин не перешёл в ЦСКА
10:40 · Россия. Премьер-лига
Баринов - о дисквалификации: «Надеюсь, боженька будет на моей стороне»
10:31 · Кубок России
Колыванов: «У «Зенита» будет двойная мотивация отдать должок «Динамо»
Все новости
Рекомендуем