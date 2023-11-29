Медведев - о контракте: «Всё зависит от «Ростова»

Страж ворот «Ростова» Никита Медведев высказался касательно своего истекающего контракта с клубом.

«У меня контракт ещё на полгода. Моё дело - выходить, тренироваться, играть. Дальше уже всё зависит от клуба. Мыслей об этом нет. Дай бог, всё получится. Я очень счастлив в «Ростове», - приводит слова голкипера «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Медведев сыграл всего один поединок в составе «жёлто-синих». «Ростов» не лучшим образом провел первый круг чемпионата страны. Подопечные Валерия Карпина набрали 20 баллов после 16 туров и занимают десятое место в турнирной таблице.