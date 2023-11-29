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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сото: Мы доверяем Игнашевичу

29 Ноября 2023 • 12:28 Комментировать
Факел
...
Балтика
02.12 14:00

Защитник калининградской «Балтики» Гильермо Сото оценил уровень доверия к главному тренеру команды Сергею Игнашевичу.

«Мы доверяем главному тренеру, доверяем друг другу. У нас очень позитивная атмосфера. У команды есть голод до побед», - приводит слова футболиста Metaratings.ru. Сото отметил, что, несмотря на отсутствие результата, тренировочный процесс вселяет уверенность в лучшее будущее для калининградской команды.

После 16-ти туров Российской премьер-лиги «Балтика» находится на 15-м месте, набрав 12 очков. В последнем матче Кубка России калининградцы дома сыграли со счётом 2:2 против «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич Гильермо Сото ещё теги

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