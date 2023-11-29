Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнеев: «Задача ЦСКА — усилить скамейку»

29 Ноября 2023 • 11:48 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
1 2.85 X 3.50 2 2.50
Через 5 ч. 31 мин.

Бывший игрок ЦСКА Игорь Корнеев выразил мнение, что московскому клубу необходимо усилить состав команды в зимнее трансферное окно.

По мнению эксперта, составу «армейцев» не хватает глубины, поэтому многие игроки выходят на поле не на своих позициях.

«Короткая скамейка ни к чему хорошему не приводит, большая задача на зимнее окно — пополнить её и усилиться. Мы же видим, что игроки, которые должны играть справа, играют слева, опорник играет в центре защиты. Всё это не усиливает команду», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

После 16 туров РПЛ ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Свой ближайший матч «красно-синие» проведут сегодня, 29 ноября, против «Ростова» в рамках 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ). Начало — в 18:15 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Корнеев трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Ноября
02:05
Ростов - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн
28 Ноября
16:34
​ЦСКА везёт красные мячи в Ростов-на-Дону
13:32
Петрушин: «У «Динамо» много шансов, чтобы завтра победить «Зенит»
11:35
Ростов — ЦСКА Москва: ставка и прогноз на матч Кубка России — 29 ноября 2023
27 Ноября
12:53
Кукуян рассудит кубковый матч между «Динамо» и «Зенитом» - другие назначения
09 Ноября
19:59
​Обнародовано расписание первых матчей плей-офф Кубка России
13:56
Игрок «Ростова» Байрамян: «ЦСКА — крепкий орешек, но мы хотим выиграть Кубок»
03 Ноября
17:00
Пономарёв: «Ростов» - не очень удачный жребий для ЦСКА, я бы предпочел «Оренбург»
15:55
Гришин назвал ЦСКА фаворитом в кубковом противостоянии с «Ростовом»
14:54
Пономарёв: «ЦСКА легче было бы играть с «Динамо», чем с «Ростовом»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Ноября
12:42 · Россия. Премьер-лига
Гуренко: «Гонка за медали в РПЛ только начинается»
12:31 · Россия. Премьер-лига
Медведев - о контракте: «Всё зависит от «Ростова»
12:28 · Россия. Премьер-лига
Сото: Мы доверяем Игнашевичу
12:05 · Кубок России
Парфёнов: «Дома «Оренбург» опасен — кто забьёт первый, тот и победит»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин и Карпукас - в списке номинантов на премию «Первая пятёрка»
11:48 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Задача ЦСКА — усилить скамейку»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Черчесов высказался о своём будущем
11:30 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Мы работаем над переходом Хорди Томпсона»
11:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Рахмановича: «Пока мы не думаем о трансферах»
11:09 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» отреагировал на новость об инфаркте у Боярского
11:00 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Ожидаю, что уже скоро Сперцян будет играть в одном из больших клубов Европы»
10:48 · Россия. Премьер-лига
Баринов высказал мнение о матче с «Зенитом»
10:46 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, почему Тюкавин не перешёл в ЦСКА
10:40 · Россия. Премьер-лига
Баринов - о дисквалификации: «Надеюсь, боженька будет на моей стороне»
10:31 · Кубок России
Колыванов: «У «Зенита» будет двойная мотивация отдать должок «Динамо»
Все новости
Рекомендуем