Корнеев: «Задача ЦСКА — усилить скамейку»

Бывший игрок ЦСКА Игорь Корнеев выразил мнение, что московскому клубу необходимо усилить состав команды в зимнее трансферное окно.

По мнению эксперта, составу «армейцев» не хватает глубины, поэтому многие игроки выходят на поле не на своих позициях.

«Короткая скамейка ни к чему хорошему не приводит, большая задача на зимнее окно — пополнить её и усилиться. Мы же видим, что игроки, которые должны играть справа, играют слева, опорник играет в центре защиты. Всё это не усиливает команду», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

После 16 туров РПЛ ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Свой ближайший матч «красно-синие» проведут сегодня, 29 ноября, против «Ростова» в рамках 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ). Начало — в 18:15 по московскому времени.