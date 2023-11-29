Черчесов высказался о своём будущем

Российский тренер Станислав Черчесов, который сейчас находится без клуба, высказался насчет своего будущего.

«Много ли поступает предложений? Есть вопросы, общение. У меня есть определенные принципы. Я никогда не приходил туда, где нет конкретных задач», - рассказал специалист «Известиям».

Напомним, что последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Эту команду Станислав Саламович возглавлял с 2021 по 2023 год. Россиянина отправили в отставку из-за неудачного выступления клуба в квалификации Лиги чемпионов.

Черчесов ранее отметился работой в сборной России, польской «Легии», московских «Спартаке» и «Динамо», а также других клубах.

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