Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Рахмановича: «Пока мы не думаем о трансферах»

29 Ноября 2023 • 11:14 Комментировать
Сочи
...
Крылья Советов
02.12 16:30

Младен Ратковица, агент полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, пока сторона боснийского футболиста не задумывается о возможном уходе из самарского клуба.

«Рахманович проводит отличный сезон в «Крыльях Советов», в клубе им довольны, Амара так же всё устраивает. Пока мы не думаем о каких-то трансферах. Если появится что-то конкретное, тогда будем это обсуждать», — цитирует Ратковицу «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний Рахманович провёл за «Крылья Советов» 16 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 2 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Младен Ратковица Амар Рахманович ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Ноября
11:14
Агент Рахмановича: «Пока мы не думаем о трансферах»
28 Ноября
21:09
Борис Игнатьев: «Меня удивили «Краснодар» и «Крылья Советов»
27 Ноября
16:14
​На базе «Сочи» есть повреждения из-за плохой погоды
08:53
​Стало известно, какие матчи чемпионата России покажет «Матч ТВ» в прямом эфире в ближайшие выходные
26 Ноября
17:02
Футболист «Сочи» Медведев: «В первом тайме матча против «Зенита» мы играли достойно»
25 Ноября
19:47
Игрок «Крыльев Советов» Бабкин: «Хочется как можно выше забраться»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Ноября
12:31 · Россия. Премьер-лига
Медведев - о контракте: «Всё зависит от «Ростова»
12:28 · Россия. Премьер-лига
Сото: Мы доверяем Игнашевичу
12:05 · Кубок России
Парфёнов: «Дома «Оренбург» опасен — кто забьёт первый, тот и победит»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин и Карпукас - в списке номинантов на премию «Первая пятёрка»
11:48 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Задача ЦСКА — усилить скамейку»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Черчесов высказался о своём будущем
11:30 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Мы работаем над переходом Хорди Томпсона»
11:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Рахмановича: «Пока мы не думаем о трансферах»
11:09 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» отреагировал на новость об инфаркте у Боярского
11:00 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Ожидаю, что уже скоро Сперцян будет играть в одном из больших клубов Европы»
10:48 · Россия. Премьер-лига
Баринов высказал мнение о матче с «Зенитом»
10:46 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, почему Тюкавин не перешёл в ЦСКА
10:40 · Россия. Премьер-лига
Баринов - о дисквалификации: «Надеюсь, боженька будет на моей стороне»
10:31 · Кубок России
Колыванов: «У «Зенита» будет двойная мотивация отдать должок «Динамо»
10:17 · Кубок России
Билялетдинов: «Ничья в гостях на тяжёлом поле — хороший результат для «Локомотива»
Все новости
Рекомендуем