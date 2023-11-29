Агент Рахмановича: «Пока мы не думаем о трансферах»

Младен Ратковица, агент полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, пока сторона боснийского футболиста не задумывается о возможном уходе из самарского клуба.

«Рахманович проводит отличный сезон в «Крыльях Советов», в клубе им довольны, Амара так же всё устраивает. Пока мы не думаем о каких-то трансферах. Если появится что-то конкретное, тогда будем это обсуждать», — цитирует Ратковицу «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний Рахманович провёл за «Крылья Советов» 16 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 2 миллиона евро.