«Зенит» отреагировал на новость об инфаркте у Боярского

Пресс-служба петербургского «Зенита» прокомментировала новость об инфаркте у известного артиста и болельщика команды Михаила Боярского.

«ФК «Зенит» желает Михаилу Боярскому скорейшего выздоровления. Уважаемый Михаил Сергеевич, «сине-бело-голубые» желают вам здоровья и скорейшего возвращения на трибуну!» - говорится в публикации петербургского клуба.

Напомним, что Боярский был госпитализирован во вторник, 28 ноября.

После 16 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 33 балла и занимает первое место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны подопечные Сергея Семака встретятся с московским «Локомотивом» на выезде.