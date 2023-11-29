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«Зенит» отреагировал на новость об инфаркте у Боярского

29 Ноября 2023 • 11:09 Комментировать

Пресс-служба петербургского «Зенита» прокомментировала новость об инфаркте у известного артиста и болельщика команды Михаила Боярского.

«ФК «Зенит» желает Михаилу Боярскому скорейшего выздоровления. Уважаемый Михаил Сергеевич, «сине-бело-голубые» желают вам здоровья и скорейшего возвращения на трибуну!» - говорится в публикации петербургского клуба.

Напомним, что Боярский был госпитализирован во вторник, 28 ноября.

После 16 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 33 балла и занимает первое место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны подопечные Сергея Семака встретятся с московским «Локомотивом» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Боярский
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