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Баринов высказал мнение о матче с «Зенитом»

29 Ноября 2023 • 10:48 Комментировать

Игрок московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался относительно предстоящей встречи с петербургским «Зенитом» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги.

«Хватит ли у команды сил на «Зенит»? Конечно, хватит. У нас четыре дня для подготовки, времени достаточно. Мы спокойно готовимся», - приводит слова полузащитника «Матч ТВ».

Напомним, что матч «Локомотива» против «Зенита» состоится в воскресенье, 3 декабря, на стадионе «РЖД Арена». Начало запланировано в 16:30 по московскому времени. Перед этим поединком москвичи занимают восьмое место в турнирной таблице, а гости являются лидерами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Баринов ещё теги
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