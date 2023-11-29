Баринов высказал мнение о матче с «Зенитом»

Игрок московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался относительно предстоящей встречи с петербургским «Зенитом» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги.

«Хватит ли у команды сил на «Зенит»? Конечно, хватит. У нас четыре дня для подготовки, времени достаточно. Мы спокойно готовимся», - приводит слова полузащитника «Матч ТВ».

Напомним, что матч «Локомотива» против «Зенита» состоится в воскресенье, 3 декабря, на стадионе «РЖД Арена». Начало запланировано в 16:30 по московскому времени. Перед этим поединком москвичи занимают восьмое место в турнирной таблице, а гости являются лидерами.