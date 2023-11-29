Баринов - о дисквалификации: «Надеюсь, боженька будет на моей стороне»

Хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о возможной дисквалификации, которую может получить по итогам поединка против самарских «Крыльев Советов» (3:3). После завершения игры капитан «железнодорожников» критически высказался в адрес судейской бригады.

«Понимаю ли, что у меня есть большой шанс пропустить матч с «Зенитом» из‑за дисквалификации? Понимаю. Но, надеюсь, боженька будет на моей стороне», - передает слова Баринова телеканал «Матч ТВ».

В текущем сезоне чемпионата России 27-летний полузащитник провел 15 поединков, отметившись одним забитым мячом.

Капитану «Локомотива» Баринову грозит дисквалификация на 4 матча и штраф до 500 тысяч рублей