Петржела: «Уверен, в «Зените» не думают о возвращении Дзюбы»

Бывший главный тренер питерского «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном возвращении нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в стан команды с берегов Невы.

«Уверен, в «Зените» не думают о возвращении Дзюбы. Он уже ничем не сможет помочь команде», - приводит слова Петржелы «Матч ТВ».

Напомним, что форвард принадлежал «Зениту» с 2015 по 2022 год. За это время он провел 249 матчей во всех турнирах, в которых отметился 108 забитыми мячами и 70 результативными передачами партнёрам по команде.

Уже в ближайшее воскресенье, 3 декабря, «Локомотив» сыграет против «Зенита» в матче 17-го тура РПЛ.