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Фассон: Думаю, что про кризис «Локо» говорить рано

28 Ноября 2023 • 22:26 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
03.12 16:30

Защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского 17-го тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита».

Бразилец считает, что про кризис столичного клуба ещё рано говорить, ведь перед паузой на игры сборных «железнодорожники» одержали победу.

«К «Зениту» подготовка только предстоит, но мы уже начинаем настраиваться. С кем из бразильцев «Зенита» я знаком? Еще в юношеские годы играли с Мантуаном друг против друга», - приводит слова Фассона Metaratings.ru.

Напомним, что сегодня, 28 ноября, «Локомотив» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сыграл вничью с «Балтикой», сумев спастись на 93-й минуте. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Лукас Фассон ещё теги

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