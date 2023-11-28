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«Коло-Коло» приняло предложение «Оренбурга» по Джорди Томпсону - игрок находится под домашним арестом слухи

28 Ноября 2023 • 21:49 Комментировать

«Коло-Коло» приняло предложение «Оренбурга» по поводу трансфера 19-летнего нападающего Джорди Томпсона, который на данный момент находится под домашним арестом за то, что напал на свою бывшую девушку, об этом сообщают чилийские СМИ.

Данную информацию подтвердил президент клуба Альфредо Штёвинг. 

«Однако это зависит от нескольких вещей. Мы приняли предложение, и в течение недели будет видно, как оно может быть реализовано, на данный момент это хорошее решение», - приводит слова Штёвинга журналист Фабио Алейшу со ссылкой на tntsports.

Если вингеру разрешат выезд из Чили, то он подпишет арендное соглашение с уральским клубом до конца сезона с опцией выкупа за 1,1 миллиона евро. 

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