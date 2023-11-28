«Локомотив» выкупит Сулейманова у «Пари НН» — Наумов

Экс-глава «Локомотива» Николай Наумов высказался о форварде «красно-зелёных» Тимуре Сулейманове. Напомним, футболист выступает за «железнодорожников» на правах аренды, контракт нападающего принадлежит «Пари НН».

«Сулейманову дают мало игрового времени, потому что есть Дзюба. Но то, как Тимур выходит с горящими глазами и старается, делает ему честь. Думаю, что в дальнейшем он будет прибавлять», — заявил Наумов Metaratings.

По мнению специалиста, «Локомотив» выкупит Сулейманова, который станет хорошей заменой Дзюбы, ведь тому нужно отдыхать, бывают травмы.

В нынешнем сезоне 23-летний Сулейманов принял участие в 13 играх во всех турнирах, забил пять мячей и отдал один голевой пас.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет один миллион евро.