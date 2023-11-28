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Борис Игнатьев: «Меня удивили «Краснодар» и «Крылья Советов»

28 Ноября 2023 • 21:09 Комментировать
Сочи
...
Крылья Советов
02.12 16:30

Известный тренер и футбольный эксперт Борис Игнатьев рассказал, какие клубы удивили его в первом круге Российской премьер-лиги.

«Меня приятно удивили «Краснодар» и «Крылья Советов». Больше, конечно, самарская команда», — приводит слова Игнатьева Betonmobile

Как отметил специалист, у «Крыльев Советов» были большие кадровые потери, но руководство спокойно отреагировало на это. По мнению Игнатьева, в клубе знали, что необходимо делать.

На данный момент подопечные Игоря Осинькина находятся на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 26 очков в 16 играх.

В следующем туре РПЛ «Крылья Советов» сойдутся в противостоянии с «Сочи». Игра должна пройти на стадионе «Фишт», начало запланировано на 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Краснодар Борис Игнатьев ещё теги

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