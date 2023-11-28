Игра с «Факелом» стала для «Рубина» 600-й в Премьер-лиге

В минувшие выходные казанский «Рубин» продолжил своё победное шествие – команда Рашида Рахимова обыграла воронежский «Факел» Сергея Ташуева – 1:0.

Оказывается, игра 16 тура РПЛ для казанцев стала юбилейной, 600-й в Премьер-лиге. Всего «рубиновые» одержали в элите российского футбола 239 побед, 173 матча свели к ничьей и потерпели 188 поражений.

Отметим, что выступает в Премьер-лиге «Рубин» практически непрерывно с 2003 года. Только в прошлом сезоне клуб выступал в Мелбет-Первой лиге, так как по итогам сезона-2021/22 – вылетел.

В 17-м туре РПЛ «рубиновые» отправятся в гости к «Динамо». «Бело-голубые» в последнее время тоже радуют болельщиков игрой.