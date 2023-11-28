Медведев: Скоро объявим участников турнира команд из стран БРИКС

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда будут названы участники зимнего турнира в Катаре, где выступят и «сине-бело-голубые».

«Кто примет участие в турнире команд из стран БРИКС? Скоро объявим», — приводит слова функционера петербургского клуба «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в январе-феврале следующего года «Зенит» примет участие в турнире, в составе команд которого будут представители стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и ЮАР). Напомним, что после 16-ти туров Российской премьер-лиги клуб из «Северной столицы» на одно очко опережает идущий вторым «Краснодар».