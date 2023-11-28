Севикян: «Я сосредоточен на выступлении за «Пари НН»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян прокомментировал слухи об интересе ЦСКА и «Краснодара».

«Я сосредоточен на выступлении за «Пари НН», не думаю о другом», — приводит слова Севикяна «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что из-за возросшего спроса руководство клуба повысило ценник на игрока до пяти миллионов евро. Среди других претендентов на услуги футболиста сборной Армении называется французский «Нант».

В нынешнем сезоне во всех турнирах Севикян провёл 22 матча, забив семь голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего вингера в 900 тысяч евро.