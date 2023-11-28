​В футболе протестируют 10-минутные удаления за грубые нарушения

В футбольных кругах часто говорят о том, что то или иное нарушение тянет на оранжевую карточку. Речь о моментах, когда жёлтая карточка кажется недостаточной санкцией, а на красную карточку нарушение не тянет. Международный совет ассоциаций (IFAB) нашёл возможный выход в виде 10-минутных удалений за такого рода нарушения. Как сообщает The Telegraph, в IFAB намерены протестировать такую систему в обозримом будущем.

В качестве примера приводится нарушение правил со стороны Джорджо Кьеллини против Букайо Саки в финале Евро-2020. Тогда итальянец откровенно схватил защитника, не позволяя убежать по флангу. Это нарушение как раз могло стать «оранжевой» карточкой.

Отметим, что именно IFAB регулирует правила футбола.

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