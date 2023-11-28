Сулейманов оформил первый дубль за «Локомотив»

Сегодняшним вечером столичный «Локомотив» в компенсированное время сравнял счёт в игре против «Балтики» в рамках плей-офф Пути РПЛ Кубка России. Отличился нападающий Тимур Сулейманов, сделавший счёт на табло 2:2.

Таким образом, Тимур оформил свой первый дубль за «Локо». Он забил первый гол минувшего матча в первом тайме. Ранее он трижды забивал за клуб в других играх, но ограничивался одним голом за матч.

Кстати, теперь «Локомотив» будет обязан выкупить Сулейманова у «Пари НН», если он в оставшейся части сезона сделает хотя бы одно голевое действие. Об этом ранее писал инсайдер Иван Карпов.

«Балтика» перевернула матч за пять минут