Александр Горшков объяснил спад в игре Клаудиньо

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо довольно долго не забивает – уже на протяжении пяти официальных матчей. А всего с середины сентября у бразильца один забитый гол за свой клуб.

Бывший игрок «Зенита», российский тренер Александр Горшков попытался объяснить спад в игре легионера.

«Видно, что у него проблемы с мотивацией. Может быть, тут с ним поработать надо. Возможно, это связано с уходом Малкома, с которым они наладили взаимопонимание на поле», - говорит Горшков Legalbet. Малком Филипе, напомним, стал игроком «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии.

Отметим, что в недавнем матче против «Сочи» Клаудиньо ужасно исполнил 11-метровый удар «паненкой».

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