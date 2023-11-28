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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий: «Даже в таком состоянии «Зенит» способен стать чемпионом»

28 Ноября 2023 • 20:10 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
03.12 16:30

Бывший главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий поделился мнением об игре «Зенита» в нынешнем сезоне.

«Лидеры Клаудиньо и Вендел явно не в порядке, но даже в таком состоянии «Зенит» способен стать чемпионом. Перерыв пойдет команде на пользу. Семак все проанализирует и хорошо подготовит «Зенит» к весенней части», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

По итогам 16 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 33 очка. Ближайшим преследователем команды Сергея Семака является «Краснодар» (32 очка), который лидировал в чемпионате на протяжении долгого времени, однако в минувшем туре упустил первую позицию.

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