​Погребняк не понял критику в адрес Василия Березуцкого

Экс-игрок сборной России Павел Погребняк высказался о критике, с которой столкнулся Василий Березуцкий. Бывший футболист ЦСКА советовал российским спортсменам уезжать в другие страны для прогресса.

По словам Погребняка, карьера футболиста короткая, поэтому игроки должны пользоваться возможностями и идти на повышение.

«За рубежом игроки приобретают опыт и высокий уровень, которые потом скажутся на выступлении сборной. Мне был непонятен этот шквал критики. Не надо смешивать спорт и политику», - цитирует Погребняка Metaratings.

Отметим, что из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России сейчас проводит только товарищеские матчи.