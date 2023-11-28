«Зенит» готов оказать Боярскому всю необходимую помощь

Питерский «Зенит» готов помочь Михаилу Боярскому побороть недуг. Об этом сообщил председатель правления клуба Александр Медведев.

«Зенит» окажет при необходимости требуемую помощь своему легендарному болельщику», - сказал Медведев «РБ Спорту».

Функционер добавил, что в клубе сильно опечалены известием и желают Михаилу Боярскому скорой поправки.

Напомним, что ранее у 73-летнего Боярского было подозрение на обширный инфаркт, он попал в реанимацию. Однако позже знаменитого артиста перевели в обычную палату.

В минувшем туре Премьер-лиги «Зенит», любимый клуб Боярского вернул себе первое место турнирной таблицы РПЛ.