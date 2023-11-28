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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Балтика» забила впервые за четыре официальных матча

28 Ноября 2023 • 19:46 Комментировать

Калининградская «Балтика» всё же не завершит уходящий месяц без забитых голов. В домашней игре Кубка России против московского «Локомотива» балтийцы сравняли счёт, сделав его на табло 1:1.

Хозяева разыграли аут, затем последовал прострел в центр, где Дмитрий Баринов в падении достал мяч носком. Однако у опорника получилась скидка на Тиграна Аванесяна, который прицельно пробил в дальний угол ворот Гильерме.

Ранее балтийцы в текущем ноябре ещё ни разу не забивали. Команда провела три матча в рамках Российской премьер-лиги.

Оперативно хозяева матча забили и второй гол. Его автором стал Натан Гассама. Текстовая трансляция матча – на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Тигран Аванесян
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