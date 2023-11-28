Сулейманову осталось два голевых действия, чтобы его выкупил «Локомотив»

Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщает, что после сегодняшнего гола «Балтике» в Кубке России форварду Тимуру Сулейманову осталось оформить два голевых действия, чтобы «Локомотив» выкупил его у «Пари НН» за 60 млн руб.

Напомним, что Сулейманов находится в «Локо» в рамках платной аренды за 10 млн руб. Выкупить московский клуб обязан Тимура в том случае, если тот оформит семь голевых действий. Сейчас у него пять голевых действий – четыре гола и ассист.

«Признавать свои ошибки — удел сильных, поэтому возвращение своего воспитанника в клуб — несомненный успех. Играет Тимур мало: в среднем 15 минут в РПЛ и 60 в Кубке. Но и так он набьёт необходимую статистику», - пишет Карпов.

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