​Известного фаната «Зенита» Боярского перевели из реанимации в палату

Состояние артиста Михаила Боярского стабилизировалось. По данным СМИ, известного болельщика питерского «Зенита» уже перевели из реанимации в обычную палату.

Ранее сообщалось о госпитализации 73-летнего Боярского с подозрением на обширный инфаркт.

«Зенит», за который болеет Боярский, по итогам последнего тура вырвался на вершину турнирной таблицы Премьер-лиги, обойдя «Краснодар». Питерцы после шестнадцати игр имеют в своём активе 33 набранных очка, а краснодарцы – 32.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 29 ноября – против «Динамо» на выезде в Кубке России.