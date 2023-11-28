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«Балтика» провела седьмой подряд тайм без забитых голов

28 Ноября 2023 • 19:04 Комментировать
Балтика
0:1
Локомотив Москва
1 2.75 X 3.40 2 2.60
перерыв

Калининградская «Балтика» продолжает свою безголевую серию в официальных матчах. Прямо сейчас балтийцы в Кубке России играют против «Локомотива» дома, позади первый тайм, а впереди по его итогам москвичи – 1:0.

Таким образом, балтийцы не забивают уже на протяжении семи таймов в официальных матчах и рискуют провести ноябрь вообще без голов, если так и не забьют «Локомотиву» сегодня. Ранее «Балтика» играла в РПЛ в текущем месяце с «Зенитом» (0:2), «Пари НН» (0:0) и московским «Спартаком».

Текстовая трансляция игры «Балтики» и «Локо» - на нашем портале. Впереди нас ожидает второй тайм кубкового матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика

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