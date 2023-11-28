​Фанат «Зенита» Боярский госпитализирован с подозрением на инфаркт

Известный артист Михаил Боярский, который является болельщиком «Зенита», был госпитализирован. Как сообщает телеграм-канал 112, Боярский поступил с подозрением на обширный инфаркт и сейчас находится в реанимации.

Отмечается, что состояние Боярского стабилизировалось, хотя сохраняются нарушения сердечного ритма.

Стоит сказать, что Михаил Боярский регулярно даёт комментарии на футбольные темы, причём не только о «Зените». Так, например, недавно артист говорил, что сборной России будет сложно в товарищеской игре против Кубы. Опасения Боярского тогда не оправдались – команда Карпина выиграла со счётом 8:0.