Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Фанат «Зенита» Боярский госпитализирован с подозрением на инфаркт

28 Ноября 2023 • 18:54 Комментировать

Известный артист Михаил Боярский, который является болельщиком «Зенита», был госпитализирован. Как сообщает телеграм-канал 112, Боярский поступил с подозрением на обширный инфаркт и сейчас находится в реанимации.

Отмечается, что состояние Боярского стабилизировалось, хотя сохраняются нарушения сердечного ритма.

Стоит сказать, что Михаил Боярский регулярно даёт комментарии на футбольные темы, причём не только о «Зените». Так, например, недавно артист говорил, что сборной России будет сложно в товарищеской игре против Кубы. Опасения Боярского тогда не оправдались – команда Карпина выиграла со счётом 8:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Боярский
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Ноября
19:06 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Подбор исполнителей у «Динамо» — один из сильнейших в РПЛ»
19:04 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» провела седьмой подряд тайм без забитых голов
19:01 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин или Смолов: Мостовой сделал выбор
18:57 · Россия. Премьер-лига
Победа над «Краснодаром» стала для «Урала» 150-й в чемпионате России
18:54 · Россия. Премьер-лига
​Фанат «Зенита» Боярский госпитализирован с подозрением на инфаркт
18:51 · Россия. Премьер-лига
Отец Кокшарова считает, что его сын сможет заменить Кордобу
18:48 · Россия. Премьер-лига
​Рябчук – о снежном матче в Калининграде: «Это был первый раз, когда я в такую погоду играл»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Иванов высказался о состоянии Сиссе
18:41 · Россия. Премьер-лига
​Лучший бомбардир РПЛ Кассьерра имеет шансы сыграть с «Локомотивом»
18:38 · Кубок России
«Локомотив» забыл два гола подряд в матче с «Балтикой», один - засчитали
18:33 · Россия. Премьер-лига
Влут не сыграет до конца календарного года
18:24 · Россия. Премьер-лига
Михайлов точно не уйдёт из «Оренбурга» раньше конца аренды
18:20 · Кубок России
Галактионов: «По-хорошему, по-спортивному злые на себя»
18:14 · Россия. Премьер-лига
Генич объяснил причину поведения Кордобы
18:13 · Кубок России
Игнашевич: «Надеемся подготовить ребят через эту игру к матчу в Воронеже»
Все новости
Рекомендуем