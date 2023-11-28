Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Иванов высказался о состоянии Сиссе

28 Ноября 2023 • 18:43 Комментировать
Пари НН
...
Урал
02.12 19:30

26 ноября в матче против «Краснодара» (3:1) полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе получил травму. Президент «шмелей» Григорий Иванов высказался СМИ по этому поводу.

«Будем смотреть, в каком состоянии Сиссе. Конкретики нет, как не было и медобследования. Вчера все отдыхали, он в том числе», - говорит Иванов телеканалу «Матч ТВ».

29-летний легионер сыграл в этом сезоне лишь в 13 матчах за уральцев, в которых результативными действиями не отличался.

Ранее Иванов рассказал о ближайших перспективах партнёра Сиссе по команде, легионера Рая Влута.

«Урал» делит с «Факелом» 11 место Премьер-лиги по итогу 16 туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Ибраима Сиссе ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Ноября
18:33
Влут не сыграет до конца календарного года
17:26
Кухарчук объяснил, за счёт чего «Пари НН» успешно выступает в РПЛ
09:26
Игнатьев: «Урал» по праву обыграл «Краснодар»
27 Ноября
14:51
Тарханов: «Ганчаренко точно заслуживает остаться на посту главного тренера «Урала»
08:53
​Стало известно, какие матчи чемпионата России покажет «Матч ТВ» в прямом эфире в ближайшие выходные
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН УРАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Ноября
19:06 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Подбор исполнителей у «Динамо» — один из сильнейших в РПЛ»
19:04 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» провела седьмой подряд тайм без забитых голов
19:01 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин или Смолов: Мостовой сделал выбор
18:57 · Россия. Премьер-лига
Победа над «Краснодаром» стала для «Урала» 150-й в чемпионате России
18:54 · Россия. Премьер-лига
​Фанат «Зенита» Боярский госпитализирован с подозрением на инфаркт
18:51 · Россия. Премьер-лига
Отец Кокшарова считает, что его сын сможет заменить Кордобу
18:48 · Россия. Премьер-лига
​Рябчук – о снежном матче в Калининграде: «Это был первый раз, когда я в такую погоду играл»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Иванов высказался о состоянии Сиссе
18:41 · Россия. Премьер-лига
​Лучший бомбардир РПЛ Кассьерра имеет шансы сыграть с «Локомотивом»
18:38 · Кубок России
«Локомотив» забыл два гола подряд в матче с «Балтикой», один - засчитали
18:33 · Россия. Премьер-лига
Влут не сыграет до конца календарного года
18:24 · Россия. Премьер-лига
Михайлов точно не уйдёт из «Оренбурга» раньше конца аренды
18:20 · Кубок России
Галактионов: «По-хорошему, по-спортивному злые на себя»
18:14 · Россия. Премьер-лига
Генич объяснил причину поведения Кордобы
18:13 · Кубок России
Игнашевич: «Надеемся подготовить ребят через эту игру к матчу в Воронеже»
Все новости
Рекомендуем