Иванов высказался о состоянии Сиссе

26 ноября в матче против «Краснодара» (3:1) полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе получил травму. Президент «шмелей» Григорий Иванов высказался СМИ по этому поводу.

«Будем смотреть, в каком состоянии Сиссе. Конкретики нет, как не было и медобследования. Вчера все отдыхали, он в том числе», - говорит Иванов телеканалу «Матч ТВ».

29-летний легионер сыграл в этом сезоне лишь в 13 матчах за уральцев, в которых результативными действиями не отличался.

Ранее Иванов рассказал о ближайших перспективах партнёра Сиссе по команде, легионера Рая Влута.

«Урал» делит с «Факелом» 11 место Премьер-лиги по итогу 16 туров.