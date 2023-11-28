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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Лучший бомбардир РПЛ Кассьерра имеет шансы сыграть с «Локомотивом»

28 Ноября 2023 • 18:41 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
03.12 16:30

Никос Петропулос, который представляет форварда «Зенита» Матео Кассьерру, высказался о состоянии игрока.

Как известно, Кассьерра получил повреждение в недавней игре против «Краснодара» (ничья 1:1).

«Возможно, Матео будет готов выйти на поле в матче против «Локомотива». Но точно пока нельзя сказать», - цитирует Петропулоса Sport24.

На текущий момент именно Матео Кассьерра возглавляет рейтинг бомбардиров чемпионата России. На счету колумбийского форварда «Зенита» 12 голов.

Матч Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится в ближайшее воскресенье, 3 декабря.

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