​Лучший бомбардир РПЛ Кассьерра имеет шансы сыграть с «Локомотивом»

Никос Петропулос, который представляет форварда «Зенита» Матео Кассьерру, высказался о состоянии игрока.

Как известно, Кассьерра получил повреждение в недавней игре против «Краснодара» (ничья 1:1).

«Возможно, Матео будет готов выйти на поле в матче против «Локомотива». Но точно пока нельзя сказать», - цитирует Петропулоса Sport24.

На текущий момент именно Матео Кассьерра возглавляет рейтинг бомбардиров чемпионата России. На счету колумбийского форварда «Зенита» 12 голов.

Матч Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится в ближайшее воскресенье, 3 декабря.