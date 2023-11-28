Влут не сыграет до конца календарного года

Нидерландский нападающий «Урала» Рай Влут точно не появится на футбольном поле до конца 2023 года. Это подтвердил президент уральцев Григорий Иванов. В общей группе легионер будет заниматься лишь на зимних сборах.

«В этом году он уже точно не сыграет. Готовится, занимается, но не сыграет. Ждём его на сборах», - рассказывает Иванов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в этом сезоне игрок атаки ещё совсем не появлялся на футбольном поле, так как в мае перенёс операцию на пятке. Выступает 28-летний футболист в «Урале» с осени 2022 года. Его контракт с уральцами рассчитан до конца 2024 года.