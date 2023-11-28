«Факел» весной может провести тестовый матч на новой арене

Текущий сезон воронежский «Факел» доиграет на знаменитом Центральном стадионе профсоюзов. Параллельно в Воронеже идёт подготовка новой арены, на которой «огнеопасные» будут играть, пока их основной стадион будет переживать реконструкцию.

Гендиректор клуба Роман Асхабадзе заявил, что уже этой весной на 10-тысячной временной арене будет проведён тестовый матч.

«В одном городе у клуба будут две современные и сертифицированные арены. Это позволит нам не искать место проведения матча в другом регионе страны», - говорит Асхабадзе RT.

Воронежцы после 16 туров текущего сезона РПЛ идут на 11 месте турнирной таблицы с 19 баллами в копилке.

Новая арена «Факела» будет готова к маю