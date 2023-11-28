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Трансфер Веры из «Оренбурга» в «Локомотив» заморозился

28 Ноября 2023 • 17:36 Комментировать

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что переговорный процесс между уральским клубом и столичным «Локомотивом» по переходу аргентинского полузащитника Лукаса Веры заморозился и на данный момент находится в стагнации. Последние переговоры между клубами по поводу легионера были месяц назад.

«Около месяца назад были контакты по Вере. О решении «Локомотива» и нынешнем их отношении к этому вопросу мне ничего не известно», - говорит Еремякин телеканалу «Матч ТВ», добавив, что СМИ превращают историю с Верой в какой-то «ежедневный процесс».

Вера проводит в РПЛ второй сезон подряд.

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Локомотив Москва Оренбург Василий Еремякин Лукас Вера трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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