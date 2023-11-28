​«Локомотив» после ничьей в Самаре попросил ЭСК РФС разобрать четыре момента

На выходных «Локомотив» не смог удержать победу в Самаре – матч чемпионата России с «Крыльями Советов» завершился со счётом 3:3. Московский клуб после игры обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. «Железнодорожники» попросили разобрать четыре момента: первый гол «крылышек», неназначенный пенальти в добавленное к первому тайму время, неудаление Костанцы в начале второго тайма и назначение пенальти на 90+8-й минуте.

Отметим, что после шестнадцати туров «Локомотив» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.