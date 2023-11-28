Кухарчук объяснил, за счёт чего «Пари НН» успешно выступает в РПЛ

Нападающий «Пари НН» Илья Кухарчук оценил результаты команды в нынешнем сезоне чемпионата России.

На данный момент подопечные Сергея Юрана занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.

«Я не удивлен такому результату, мы на своем месте за счет характера и самоотдачи. Надо подниматься еще выше», — приводит слова Кухарчука «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 33-летний футболист сыграл в 13 матчах во всех турнирах и не смог отметиться голевыми действиями.

В 17-м туре РПЛ «Пари НН» предстоит встретиться с «Уралом». Игра состоится 2 декабря. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.