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​«Предложений не два»: Агент Тюкавина отреагировал на информацию об интересе из Европы

28 Ноября 2023 • 17:11 Комментировать

Агент Алексей Сафонов, который работает с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным, высказался по поводу информации Тимура Гурцкая. Последний накануне сообщил, что Тюкавин имеет два предложения из Европы.

«Это правда, но предложений не два, там разные клубы интересуются Константином. Но не хочется это обсуждать, у нас идёт диалог с «Динамо», - цитирует Сафонова Metaratings.

Агент не стал говорить, команды из каких стран проявляют интерес к Тюкавину. Сафонов лишь отметил, что речь идёт не о Саудовской Аравии или Катаре.

Стоит сказать, что действующий контракт связывает Константина Тюкавина с «Динамо» до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин ещё теги
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